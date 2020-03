Real Madrid-aanvaller Luka Jovic is diep door het stof gegaan, nadat hij zich niet aan quarantaineregels heeft gehouden van de Servische overheid. Toch benadrukt de Servisch international dat er geen sprake is van een bewuste fout. Hij zegt dat hij verkeerd is ingelicht.

De Servische minister van Binnenlandse Zaken, Nebojsa Stefanovic, haalde donderdag hard uit naar "sportmiljonairs die de regels aan hun laars lappen". Zonder namen te noemen doelde hij daarmee op de 22-jarige Jovic.

Op sociale media waren eerder beelden opgedoken van Jovic op het verjaardagsfeest van zijn vriendin Sofija Milosevic. Ook is hij meermaals in de Servische hoofdstad Belgrado op straat gezien, terwijl hij in quarantaine had moeten verblijven.

Nadat een basketballer van Real Madrid vorige positief was getest op het coronavirus, werd zowel het basketbalteam als de voetbalploeg - onder wie Jovic - voor twee weken in quarantaine gesteld. Beide ploegen trainen op dezelfde accommodatie.

Jovic vloog echter terug naar Servië, waar hij volgens de nationale regels zelfs 28 dagen in quarantaine had moeten zitten. De politie in Servië opende al een onderzoek. Volgens de speler zelf, die afgelopen zomer voor 60 miljoen euro werd weggekocht bij Eintracht Frankfurt, ligt de schuld grotendeels niet bij hem.

'Ik ben negatief getest'

In een bericht op Instagram vertelt Jovic dat hij in Spanje negatief is getest op het coronavirus en dat hij daarna toestemming had van Real Madrid om terug te vliegen naar Servië.

"Eenmaal in Servië ben ik nogmaals negatief getest", schrijft Jovic. "Het spijt me dat bepaalde mensen vervolgens zo onprofessioneel zijn geweest door me niet de juiste instructies te geven. In Spanje mocht ik tijdens de quarantaine naar de supermarkt en de apotheek. Hier mag dat blijkbaar niet."

Jovic kijkt daarnaast kritisch naar zichzelf. "Het spijt me dat ik onderwerp van gesprek ben, terwijl het over andere dingen moet gaan in deze zware tijden. De belangrijke mensen in deze crisis zijn de doktoren en ander medisch personeel."

"Ik wil graag mijn steun naar hen uitspreken en naar alle andere mensen die lijden onder het conoravirus, al besef ik dat het onvergeeflijk is dat ik dat nu pas doe."

