De politie in Servië heeft een onderzoek naar Luka Jovic ingesteld. De spits vloog deze week van Madrid naar Belgrado en zou daar een feest hebben bezocht, terwijl hij in quarantaine had moeten blijven.

Nadat een basketballer van Real Madrid positief was getest op het coronavirus, werd zowel het basketbalteam als de voetbalploeg voor twee weken in quarantaine gesteld. Beide ploegen trainen op dezelfde accommodatie.

Jovic vertrok deze week echter naar Belgrado. Op foto's op sociale media was te zien hoe hij een verjaardagsfeest van zijn vriendin Sofija Milosevic bezocht. Ooggetuigen hebben hem volgens de krant Blic meermaals door de Servische hoofdstad zien lopen.

Het coronavirus heeft zich in Servië nog niet op grote schaal verspreid. Uit voorzorg moeten mensen die vanuit het buitenland komen 28 dagen in isolatie blijven.

Minister dreigt met één tot twaalf jaar cel

Zonder de naam van Jovic te noemen, haalde minister van Binnenlandse Zaken Nebojsa Stefanovic donderdag uit naar "sportmiljonairs die de regels aan hun laars lappen".

"Het feit dat ze bekende sporters zijn en veel geld hebben, zal niet verhinderen dat ze een straf krijgen. Ze hebben de wet te respecteren of ze gaan de gevangenis in", aldus Stefanovic.

Stefanovic dreigde met een gevangenisstraf van één tot twaalf jaar. Volgens Milan Jovic, de vader van de 22-jarige spits, houdt zijn zoon zich wel degelijk aan de wet.

"Hij verblijft bij ons thuis en gaat alleen de straat op om boodschappen te doen. Luka is in Madrid getest op het COVID-19-virus en het resultaat was negatief. Van de clubleiding heeft hij toestemming gekregen om naar Belgrado te gaan", zegt Milan Jovic in Blic.

'Het lijkt wel alsof mijn zoon iemand vermoord heeft'

Volgens de vader is de berichtgeving in Servië erg schadelijk voor zijn zoon. "Mijn zoon is een erg nette jongen, maar het lijkt wel alsof hij iemand vermoord heeft. Begrijpen de media dan niet dat deze verhalen ook Spanje bereiken? Dit kan heel negatieve gevolgen hebben voor zijn carrière."

Real betaalde afgelopen zomer 60 miljoen euro aan Eintracht Frankfurt voor Jovic. Met slechts twee treffers in vijftien competitieduels kan hij de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken.

