De spelers van Borussia Mönchengladbach hebben een deel van hun salaris ingeleverd om medewerkers voor de club te kunnen behouden. De nummer vier van de Bundesliga heeft net als veel andere clubs met financiële tegenslag te maken door het coronavirus.

De Duitse competitie ligt tot en met 2 april stil en daardoor lopen clubs inkomsten mis. Mönchengladbach zegt dat de club te maken heeft met "de moeilijkste situatie sinds 1999" en vreest grote financiële nood als de competitie helemaal niet kan worden afgemaakt.

De spelers zijn dinsdag op de hoogte gebracht van de penibele situatie en hebben daarom besloten om een deel van hun salaris af te staan. Daardoor hoeven er (voorlopig) geen medewerkers ontslagen te worden door bezuinigingen.

"Ik ben heel erg trots op de jongens. Ik hoefde ze niet eens wat te vertellen over onze situatie, ze waren uitstekend op de hoogte. Dat hoort ook bij hun werk", zegt directeur Max Eberl op de site van Mönchengladbach.

"De spelers geven hiermee een duidelijk signaal af dat we in goede en slechte tijden voor elkaar klaarstaan bij deze club. Ze willen Borussia Mönchengladbach en de fans iets teruggeven."

Het is nog niet bekend of en wanneer de Duitse competitie hervat kan worden. In Engeland besloten ze donderdag om alle wedstrijden tot 1 mei af te gelasten.

