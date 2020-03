Zowel in Engeland als in België zal er tot eind april niet gevoetbald worden. De Amerikaanse MLS ligt zelfs tot ten minste 10 mei stil.

Eerder deze maand werd het Engelse profvoetbal - waaronder ook de Premier League voor vrouwen - stilgelegd tot 4 april. Donderdag werd door alle partijen besloten om de hervatting uit te stellen tot donderdag 30 april.

"Dit zijn ongekende tijden en onze gedachten zijn bij iedereen die getroffen is door COVID-19", schrijft de FA in een verklaring. "Samen hopen we een manier te vinden om het seizoen 2019/2020 af te maken, zodra het veilig is om dat te doen."

De regels van de FA schrijven voor dat de laatste wedstrijd van elke competitie in een seizoen voor 1 juni gespeeld dient te worden, maar daar maakt de bond voor dit seizoen een uitzondering op.

"Er is extra ruimte gecreëerd op de kalender door het EK uit te stellen, zodat we de nationale en Europese competities kunnen afronden. Daarbij blijft de gezondheid van spelers, staf en toeschouwers onze prioriteit", schrijft de Engelse bond.

'We blijven advies overheid volgen'

"De progressie van het coronavirus blijft onduidelijk. We blijven het advies van de overheid volgen en onderzoeken een manier om het seizoen af te maken zodra de omstandigheden het toelaten.

De meeste clubs in de Premier League hebben nog negen wedstrijden te spelen. Koploper Liverpool heeft nog zes punten nodig om de eerste landstitel sinds 1990 veilig te stellen.

Belgische competitie niet voor mei hervat

Al het prof- en amateurvoetbal in België ligt tot en met eind april stil, zo werd donderdag besloten. Clubs krijgen uitstel van betaling van bondsbijdragen.

"Een werkgroep buigt zich over verschillende scenario's met betrekking tot het verdere verloop van de competities", meldt de KBVB in een verklaring. "Groepstrainingen blijven tot nader order voor alle voetbalclubs in België opgeschort tot en met 5 april."

MLS ligt tot 10 mei stil

In de Amerikaanse MLS hadden de clubs pas twee duels gespeeld toen de competitie medio maart werd stilgelegd. Donderdag werd bekend dat de competitie niet voor 10 mei hervat wordt.

"In navolging van het overheidsadvies om alle bijeenkomsten met meer dan vijftig mensen voor acht weken te annuleren, hebben we besloten om de competitie in die periode stil te leggen", meldt de Noord-Amerikaanse competitie. "Het blijft onze focus om het volledige seizoen te spelen en we bekijken onze opties, zoals het verplaatsen van het seizoenslot naar december."

