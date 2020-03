Feyenoord heeft het contract van assistent-trainer John de Wolf met twee jaar verlengd. De rechterhand van Dick Advocaat ligt nu tot medio 2022 vast in De Kuip.

"Het klopt dat ik langer als assistent-trainer aan deze mooie club verbonden blijf", zegt de 57-jarige De Wolf donderdag tegen het AD. Feyenoord wilde het nieuws in aanloop naar De Klassieker tegen Ajax zelf wereldkundig maken, maar besloot daarvan af te zien vanwege de uitbraak van het coronavirus.

"De club en ik vonden het totaal niet gepast om hier in de huidige situatie - en alle problemen die die in het land en de wereld geeft - meer ruchtbaarheid aan te geven. Uiteraard ben ik wel erg blij dat ik na dit seizoen gewoon bij Feyenoord blijf", aldus De Wolf.

De 57-jarige oud-verdediger stopte in oktober 2019 als hoofdtrainer van Tweede Divisie-club Spakenburg om assistent-coach bij Feyenoord te worden. Hij ging mee met Advocaat, die de taken overnam van de vertrokken Jaap Stam.

Het contract van Advocaat loopt tot het einde van het seizoen en het is nog altijd niet bekend of hij langer aan wil blijven. Onder leiding van de 72-jarige Hagenaar verloor Feyenoord nog geen wedstrijd in de Eredivisie.

De Rotterdammers bezetten momenteel de derde plek, op zes punten van koplopers Ajax en AZ, maar het is de vraag of de competitie nog afgemaakt kan worden. Alle sportevenementen in Nederland liggen in ieder geval tot en met 6 april stil vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.