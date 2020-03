De Italiaanse spelersvakbond (AIC) is niet te spreken over het plan van Serie A-clubs Lazio en Cagliari om maandag de training te hervatten. Het coronavirus heerst nog altijd volop in Italië.

"We hebben het gedrag van bepaalde clubs, die spelers willen laten trainen tijdens deze dagen, aan de kaak gesteld. Spelers zouden in deze situatie thuis moeten blijven", zegt voorzitter en oud-speler Damiano Tommasi woensdag tegen Reuters.

Cagliari houdt nog wel enigszins rekening met de wijdverspreide ziekte. De spelers zullen conform de gezondheidsregels in groepen worden verdeeld en staan in dat geval dus niet met zijn allen tegelijkertijd op het veld.

De aankondiging van Lazio en Cagliari om weer te gaan trainen komt desondanks op een opmerkelijk moment, omdat woensdag in Italië een recordaantal van 475 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Ruim 35.000 besmettingen in Italië

Italië geldt binnen Europa als het epicentrum van het coronavirus. Er zijn inmiddels al ruim 35.000 besmettingen geconstateerd en in totaal zijn al bijna 3.000 mensen doodgegaan aan het COVID-19-virus.

De Serie A was de eerste Europese topcompetitie die werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. De competitie gaat op zijn vroegst op 3 april weer verder, maar de verwachting is dat het langer gaat duren.

Lazio strijdt om de eerste landstitel in twintig jaar. De Romeinen hebben met nog twaalf speelrondes te gaan als nummer twee slechts een punt achterstand op koploper Juventus, dat de afgelopen zeven jaar telkens kampioen werd.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.