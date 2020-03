De voetbalclubs uit Engeland die in de financiële problemen komen doordat de competities stilliggen vanwege de uitbraak van het coronavirus kunnen op steun rekenen van de English Football League (EFL).

De EFL, een organisatie die 72 professionele clubs uit Engeland en Wales representeert, stelt een bedrag van 50 miljoen Britse pond (omgerekend ruim 53 miljoen euro) beschikbaar om clubs te helpen die in acuut gevaar verkeren.

Hoe het bedrag verdeeld wordt, is nog niet bekend. De verwachting is dat de clubs uit de Premier League geen beroep hoeven te doen op de EFL, maar dat geldt wellicht wel voor clubs uit het Championship, de League One en League Two.

Alle duels in de Engelse competities zijn tot zeker 3 april afgelast. Onder meer de Premier League wilde afgelopen weekend gewoon spelen, maar dat ging niet door wegens besmettingen bij onder anderen Arsenal-manager Mikel Arteta.

Ook in Nederland zorgen om financiële gevolgen

Ook in Nederland zijn de financiële gevolgen voor de clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie een thema. Velen maken zich zorgen dat er te weinig geld binnenkomt nu de stadions verplicht op slot moeten.

Een meerderheid van de clubs heeft daarom werktijdverkorting aangevraagd voor de spelers en het personeel, maar de regeling is omgezet in de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, waardoor de regels niet helemaal duidelijk zijn.

Bijna alle Europese competities zijn stilgelegd. Naast de Premier League en Eredivisie geldt dat ook voor bijvoorbeeld La Liga, de Bundesliga en de Serie A. Alleen de Turkse Süper Lig en Oekraïense Premjer Liga zijn niet gestaakt.

