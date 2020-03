Het uitstellen van het EK voetbal vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft vervelende gevolgen voor de Deense bondscoach Age Hareide. Het contract van de 66-jarige Noor loopt komende zomer af en dat wordt niet verlengd door de Deense voetbalbond DBU.

Hareide heeft de pech dat Denemarken al een nieuwe bondscoach heeft aangesteld. De 47-jarige Kasper Hjulmand volgt hem na dit seizoen op en leidt de Denen dus ook tijdens het EK, dat nu volgend jaar zomer plaatsvindt.

"Het is natuurlijk jammer om een eindtoernooi en een groot voetbalfeest in Denemarken te missen. Maar dit is een heel bijzondere situatie, waarin veel mensen veel slechter af zijn dan ik", zegt Hareide woensdag op de website van de DBU.

"Mensen die ziek zijn, mensen die doodgaan, mensen die hun baan verliezen... Het zijn de maatschappelijke gevolgen die centraal moeten staan en niet de persoonlijke. Het was een groot genoegen om samen te werken met de spelers."

'Het spijt ons heel erg voor Hareide'

Hareide is sinds 2015 de keuzeheer van Denemarken. Hij loodste de Scandinaviërs vorig jaar naar het EK door als tweede te eindigen in de kwalificatiepoule achter Zwitserland, maar voor Ierland, Georgië en Gibraltar.

"Het spijt ons heel erg dat Hareide zijn periode bij ons niet op een mooie wijze kan afsluiten. We worden geconfronteerd met een grote crisis in zowel Denemarken als vele andere landen in de wereld", aldus voorzitter Peter Møller van de DBU.

Het EK zou eigenlijk komende zomer worden gehouden, maar de UEFA verplaatste het dinsdag met een jaar omdat niet duidelijk is hoe het COVID-19-virus zich gaat ontwikkelen en de Europese competities nu langer de tijd hebben om afgemaakt te worden.

