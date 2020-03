John Obi Mikel heeft woensdag voor het eerst gereageerd op zijn bijzondere vertrek bij Trabzonspor. Zijn contract werd dinsdag ontbonden omdat hij kritiek had geleverd op het doorgaan van de Turkse competitie ondanks de uitbraak van het coronavirus.

"Ik wil iedereen binnen en buiten de club bedanken voor hun steun en hetgeen we tot nu toe bereikt hebben dit seizoen. Ik wens de club veel succes met het binnenhalen van het kampioenschap", zegt hij woensdag op zijn Instagram-pagina.

"Dit was een van de moeilijkste beslissingen die ik heb moeten nemen in mijn carrière, maar in de huidige situatie moeten we voor onze families zorgen. We moeten tijd met ze doorbrengen en ze beschermen."

Mikel verbaasde zich er zaterdag over dat de Süper Lig in tegenstelling tot bijna alle andere Europese competities niet werd stilgelegd. "Er is meer in het leven dan voetbal. Ik wil niet spelen in deze situatie, want ik voel me hier niet lekker bij."

Mikel bleef negentig minuten op bank in topper

Trabzonspor pikte die uitlatingen niet en meldde dinsdag in een korte verklaring op de eigen website dat het tot medio 2021 lopende contract van Mikel met "wederzijds goedvinden" is verscheurd.

De 32-jarige Nigeriaanse middenvelder, die vooral bekend is van zijn ruim tien jaar bij Chelsea, was dit seizoen een vaste waarde bij Trabzonspor, maar bleef zondag in de topper thuis tegen Istanbul Basaksehir (1-1) negentig minuten op de bank.

Trabzonspor gaat na 26 van de in totaal 34 speelrondes aan kop in Turkije, maar nummer twee Istanbul Basaksehir heeft alleen een minder doelsaldo. Trabzonspor veroverde in 1984 voor de laatste keer de landstitel.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.