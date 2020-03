Het contract van John Obi Mikel bij Trabzonspor is dinsdag ontbonden. De 32-jarige middenvelder maakte er afgelopen weekend geen geheim van dat hij het belachelijk vindt dat er in Turkije nog gewoon gevoetbald wordt.

Trabzonspor meldt in een korte verklaring op de site dat de tot medio 2021 lopende verbintenis van Mikel "met wederzijds goedvinden" is verscheurd.

De Turkse Süper Lig is momenteel de enige Europese competitie waar nog gevoetbald wordt. Afgelopen zondag ging dus ook de topper tussen koploper Trabzonspor en nummer twee Istanbul Basaksehir (1-1) door.

Een dag voor dat duel schreef Mikel op Instagram dat hij niet wilde spelen. "Er is meer in het leven dan voetbal. Ik voel me hier niet lekker bij. Iedereen zou in deze tijd thuis moeten zijn bij familieleden en geliefden. Het seizoen zou moeten worden stilgelegd vanwege deze turbulente tijden."

De Nigeriaan, die vooral bekend is van zijn ruim tien jaar bij Chelsea, bleef negentig minuten op de bank bij wat naar nu blijkt zijn laatste wedstrijd bij Trabzonspor was.