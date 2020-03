De FIFA wil een noodfonds oprichten voor de voetbalwereld. De verwachting is dat clubs, competities, spelers en bonden in financiële problemen kunnen komen door de gevolgen van het coronavirus.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino zal woensdag een telefonische vergadering met zijn bestuur houden waarin onder meer het voorstel voor een 'Global Football Assistance Fund' op de agenda zal staan.

"Door onze solide financiële positie kunnen we proactieve maatregelen voorstellen om te helpen bij de coronacrisis", zegt Infantino dinsdag in een verklaring. Volgens het laatste jaarverslag van de FIFA, uit 2018, heeft de bond zo'n 2,5 miljard euro aan reserves.

Infantino wil ook per direct 10 miljoen dollar (zo'n 9,1 miljoen euro) overmaken aan het coronafonds van de wereldgezondheidsorganisatie.

Bovendien zal de FIFA snel gaan kijken naar een mogelijke aanpassing van het transferreglement, "om de contracten van spelers en clubs te beschermen". Veel contracten in Europa lopen tot 1 juli, terwijl het nog onduidelijk is of de competities dan klaar zullen zijn.

Infantino zal woensdag ook voorstellen om uitstel van het EK en de Copa América naar de zomer van 2021 goed te keuren. Het WK voor clubs, gepland voor de zomer van 2021, moet dan opschuiven naar later in 2021, in 2022 of in 2023.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.