Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal vindt het jammer dat het EK verplaatst is naar de zomer van 2021, maar hij heeft net als voetbalbond KNVB alle begrip voor het besluit.

"Het is natuurlijk een zeer vervelend bericht, maar we begrijpen de keuze die is gemaakt. In de ontwikkelingen van de afgelopen periode verrast de beslissing ons niet", zegt Koeman in een persbericht van de KNVB.

De UEFA besloot dinsdag na overleg met nationale bonden, clubs, nationale competities en de internationale spelersvakbond FIFPro om het EK vanwege het coronavirus met een jaar uit te stellen. De 55 bij de UEFA aangesloten landen waren unaniem voorstander van verplaatsing.

"Dit is een volkomen logische beslissing", reageert Eric Gudde, directeur betaald voetbal bij de KNVB. "Sport is op z'n best als alle deelnemers op hun sterkst aan de start kunnen verschijnen en zich dus met hun nationale team gezamenlijk kunnen voorbereiden. Dat is waar we als liefhebbers naar uitkijken, maar dat zat er voor veel gevallen nu al niet meer in voor de geplande start over twaalf weken."

'Liever deze zomer EK gespeeld'

Het verplaatsen van het EK betekent dat de geblesseerde aanvallers Memphis Depay en Donyell Malen waarschijnlijk gewoon beschikbaar zijn voor Oranje.

"Maar natuurlijk had ik liever een EK gespeeld deze zomer", zegt Koeman. "We moeten realistisch zijn en ons erbij neerleggen. Wat vooropstaat is de gezondheid van mensen. De komende periode gaan we nadenken hoe we ons kunnen voorbereiden voor het moment dat internationale voetbalcompetities weer opgestart worden."

Het EK vindt plaats in twaalf verschillende landen. In Nederland staan er vier duels gepland in Amsterdam. "We betreuren het zeer dat we door een indrukwekkend geval van overmacht het EK moeten verplaatsen", aldus Gijs de Jong, die als toernooidirecteur verantwoordelijk is voor de organisatie van de Nederlandse EK-duels.

"Het is wat het is. Maar als straks de situatie op het gebied van de volksgezondheid in Europa weer normaal is, pakken we de draad op en gaan gestaag verder."

