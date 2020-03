De KNVB gaat na het uitstellen dinsdag van het EK voetbal op zoek naar een nieuwe datum voor de finale tussen Feyenoord en FC Utrecht in het TOTO KNVB Bekertoernooi. De bond beraadt zich nog op de hervatting van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

De eindstrijd van de KNVB-beker stond op 19 april gepland. Omdat alle clubs tot en met 6 april niet mogen trainen, acht de KNVB de voorbereidingstijd voor Feyenoord en FC Utrecht te kort.

Het EK zou deze zomer worden gehouden, maar is met een jaar verplaatst vanwege de uitbraak van het coronavirus. Bijna alle Europese competities zijn daardoor voor de komende weken stilgelegd.

De laatste speelronde van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie stond voor respectievelijk 10 mei en 1 mei geprogrammeerd, maar de KNVB krijgt door het besluit over het EK tot 30 juni de tijd om de competities af te maken.

Gudde blij met verlenging van clubseizoen

Algemeen directeur Eric Gudde van de KNVB is blij met de verlenging van het clubseizoen. "De startdatum van EURO2020 was één van de puzzelstukjes bij het vaststellen van de nieuwe speelschema’s", zegt hij in een persbericht.

"In samenwerking met de ECV en CED werken we aan mogelijke scenario’s, waarbij we uiteraard afhankelijk blijven van de omstandigheden. We hopen binnenkort meer over de verschillende scenario’s te kunnen melden."

Dinsdag werd tevens bekend dat naast het EK ook de Copa America met een jaar is uitgesteld tot de zomer van 2021. Het EK voor vrouwen wordt bovendien met een jaar verplaatst tot de zomer van 2022.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.