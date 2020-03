Het komende EK vrouwenvoetbal is dinsdag met een jaar verplaatst. Het toernooi zou volgend jaar zomer worden afgewerkt in Engeland, maar staat nu voor 2022 op het programma.

Het EK wordt uitgesteld omdat het anders tegelijkertijd zou zijn met het EK van de mannen. Dat werd dinsdag een jaar naar achteren geschoven omdat het deze zomer niet kan worden georganiseerd vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De Oranjevrouwen zijn de titelverdediger op het EK. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman veroverde drie jaar geleden in eigen land voor het eerst in de geschiedenis de Europese titel na een 4-2-zege in de finale in Enschede op Denemarken.

Nederland heeft zich nog niet geplaatst voor het komende EK, maar kan dat nog nauwelijks ontgaan. De huidige nummer drie op de wereldranglijst gaat riant aan de leiding in de kwalificatiegroep, met een ruime voorsprong op de concurrentie.

UEFA besprak situatie met bonden van 55 landen

De UEFA besprak de complexe situatie dinsdagochtend via een conferencecall met de nationale bonden, clubs en competities van de 55 aangesloten landen en de internationale spelersvakbond FIFPro.

De Europese voetbalbond komt met het besluit om het EK voor de mannen pas in juni volgend jaar te houden tegemoet aan de wens van veel nationale bonden, die nu meer ruimte hebben om de stilgelegde competities alsnog af te maken.

Naast het EK van de vrouwen en de mannen werd ook de Copa America met een jaar uitgesteld. De Zuid-Amerikaanse equivalent van het EK wordt nu net als het EK van de mannen volgend jaar zomer gehouden, in Argentinië en Colombia.

