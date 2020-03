In navolging van bijna alle andere Europese competities is dinsdag ook het voetbal in Rusland stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Premjer-Liga wordt op zijn vroegst op 10 april weer hervat.

Afgelopen weekend werden er nog wel gewoon wedstrijden gespeeld op het hoogste niveau in Rusland. Bij alle duels was daarentegen geen publiek welkom.

Tonny Vilhena en Guus Til zijn dit seizoen de enige Nederlandse spelers in de Premjer-Liga. Eerstgenoemde middenvelder merkt bij zijn club FK Krasnodar zelf weinig van de coronacrisis.

"Hier gaat alles eigenlijk zijn gangetje. Het leven ziet eruit zoals alle dagen. Alleen spelen we dus voor lege stadions en kunnen familieleden niet meer op bezoek komen", zegt hij dinsdag tegen het AD.

De Premjer-Liga heeft 22 van de in totaal 30 speelrondes afgewerkt. FC Zenit gaat aan kop met vijftig punten, gevolgd door Lokomotiv Moskou en FC Krasnodar (beide 41 punten).

Eerder werden al onder meer de Eredivisie, Premier League, La Liga, Bundesliga en Ligue 1 stopgezet tot begin april. Alleen de Turkse Süper Lig en de Oekraïnse Premjer Liha gaan voorlopig door, maar wel zonder toeschouwers.

