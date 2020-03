Het EK voetbal gaat komende zomer niet door vanwege het coronavirus en wordt met een jaar uitgesteld, zo heeft de UEFA dinsdag besloten na overleg met alle betrokken partijen.

De Europese voetbalbond besprak de complexe situatie via een conferencecall met de nationale bonden, clubs en competities van de 55 aangesloten landen en de internationale spelersvakbond FIFPro.

Bij de bespreking werden naar verluidt ook de opties besproken om het EK gewoon komende zomer te laten spelen, het te verplaatsen naar aanstaande winter of het volledig af te gelasten.

Met het besluit om het EK pas in juni volgend jaar te houden komt de Europese voetbalbond tegemoet aan de wens van veel nationale bonden, die nu meer ruimte hebben om de stilgelegde competities alsnog af te maken.

EK dubbelt met WK voor clubs

Volgens diverse buitenlandse media is er direct ingespeeld op de verplaatsing van het EK door de Champions League-finale van 30 mei naar 27 juni te verschuiven en de eindstrijd van de Europa League niet op 27 mei, maar 24 juni te laten spelen.

De FIFA, die afwezig was bij het overleg, zal minder blij zijn met de verschuiving van het EK. De wereldvoetbalbond heeft volgend jaar juni een WK voor clubteams op de agenda staan. Het is nog niet bekend hoe dat precies wordt opgelost.

Het verplaatsen van het EK betekent dat Memphis Depay en Donyell Malen volgend jaar weer beschikbaar zijn bij Oranje. De aanvallers hadden het toernooi komende zomer vrijwel zeker moeten missen vanwege een blessure.

Nederland staat in de groepsfase van het EK in ieder geval tegenover Oekraïne en Oostenrijk. De derde tegenstander wordt Roemenië, Wit-Rusland, Georgië, Noord-Macedonië of Kosovo, die in de play-offs strijden om een ticket.

143 Video Dit zijn de tegenstanders van Oranje op het EK waard

