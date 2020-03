Ronaldinho zit mogelijk dieper in de problemen dan aanvankelijk gedacht. De voormalige topvoetballer zit in Paraguay in de gevangenis vanwege reizen met een vals paspoort, maar is mogelijk ook schuldig aan witwassen.

Volgens openbaar aanklager Osmar Legal loopt er momenteel een onderzoek naar zakenvrouw Dalia López, met wie ook Ronaldinho en zijn broer in contact zouden staan. Onder meer de telefoon van de Braziliaan wordt onderzocht.

"López is mogelijk betrokken bij witwaspraktijken en dat betekent dat we iedereen onderzoeken die aan haar gelinkt is, inclusief Ronaldinho", zegt Legal tegen persbureau Reuters.

"Dat is de reden dat we hem in hechtenis houden. We vermoeden dat ze valse paspoorten hebben gebruikt om zich in Paraguay met illegale praktijken bezig te kunnen houden."

De 39-jarige Ronaldinho en zijn broer werden begin deze maand aangehouden toen ze probeerden met een vals paspoort Paraguay binnen te komen. Sindsdien zitten de twee in hechtenis.

Ronaldinho is tweevoudig Wereldvoetballer van het Jaar en kwam uit voor onder meer Paris Saint-Germain, FC Barcelona en AC Milan. Met Brazilië veroverde hij in 2002 de wereldtitel.

Ronaldinho werd in 2002 wereldkampioen met Brazilië. (Foto: Getty Images)