De clubs uit de hoogste Chinese voetbalcompetitie, waaronder het Guangzhou R&F van trainer Giovanni van Bronckhorst, proberen uit angst voor het coronavirus zo snel mogelijk thuis te komen na trainingskampen in het buitenland.

De meeste clubs uit de Chinese Super League waren eerder dit jaar juist uit China vertrokken, omdat in dat land het COVID-19-virus voor het eerst werd ontdekt.

In China komen er de laatste dagen echter nog amper nieuwe besmettingen met het virus bij, terwijl de zorgen in Europa en het Midden-Oosten steeds meer toenemen.

Wuhan Zall, de club uit de stad waar het coronavirus in december voor het eerst uitbrak, trainde de afgelopen weken in Spanje, maar is afgelopen weekend vertrokken. "We zijn hier nu meer in gevaar. Het is beter om te vertrekken", zei Wuhan-aanvaller Léo Baptistão volgens persbureau AFP.

Van Bronckhorst, die begin januari tekende bij Guangzhou R&F, was met zijn ploeg in Dubai, net als onder meer kampioen Guangzhou Evergrande. Guangzhou R&F meldt maandag dat het terugkeert naar China.

De Chinese Super League zou op 22 februari beginnen, maar is tot nader order uitgesteld. Volgens Chinese media zou de competitie in mei kunnen beginnen, zonder publiek.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.