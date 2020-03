Javier Tebas, de baas van de Spaanse La Liga, heeft er ondanks het coronavirus nog steeds alle vertrouwen in dat de voetbalcompetities tot een goed einde kunnen worden gebracht.

"Ik ben ervan overtuigd dat we het seizoen kunnen afmaken", zei Tebas tegen het Spaanse radiostation Cadena COPE. "We werken met de andere competities om dit voor elkaar te krijgen."

La Liga ligt stil tot in ieder geval begin april, net als bijna alle Europese competities. Dinsdag organiseert de UEFA een topoverleg met nationale bonden, clubs, competities en de spelersvakbond over de gevolgen van het COVID-19-virus.

Tijdens die videoconferentie zal er ook gesproken worden over mogelijk uitstel van het EK van komende zomer (12 juni-12 juli). Dat zou voor ruimte kunnen zorgen om de nationale competities uit te spelen.

"Ik heb al contact gehad met Italië en Duitsland", aldus Tebas. "We wachten nu eerst af wat er dinsdag besloten wordt, daarna zullen we beslissingen gaan nemen. Als het EK niet wordt uitgesteld, hebben we wel een serieus probleem."

Tebas benadrukte dat gezondheid het belangrijkst is. "Maar het is een feit dat er een flinke financiële klap zal zijn als we de competities niet kunnen afmaken. Dat geldt voor alle Europese clubs, niet alleen voor de kleine."

