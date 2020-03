Dick Advocaat maakt zich behoorlijk zorgen over de gevolgen van het coronavirus. De trainer van Feyenoord baalt ervan dat het Eredivisie-seizoen voorlopig stil ligt, ook al vindt hij het de juiste keuze.

"Het is een vreemde gewaarwording. Ook omdat ik het nooit hebt meegemaakt, terwijl ik toch al een tijdje meeloop in de voetballerij", zegt de 72-jarige Advocaat maandag tegen De Telegraaf.

"Het geeft een ongemakkelijk gevoel, omdat je niet weet wanneer dit allemaal eindigt. Het kan zomaar maanden duren en niemand heeft er enige ervaring mee. Als we nu drie weken niets doen, heb je daarna ook zo'n drie weken nodig om weer in je ritme te komen. Minimaal. Vervolgens loop je weer tegen allerlei andere problemen aan."

Advocaat was juist bezig aan een heel sterke serie met Feyenoord. Hij leidde de Rotterdammers sinds zijn aanstelling in november - hij tekende tot komende zomer - naar een reeks van veertien competitiewedstrijden zonder nederlaag.

Feyenoord was onder Dick Advocaat juist aan een sterke reeks bezig. (Foto: Pro Shots)

Ook besluit over toekomst uitgesteld

De voormalige bondscoach van Oranje liet onlangs weten dat hij eind maart duidelijkheid zou geven over zijn toekomst bij Feyenoord, maar door de veranderde situatie stelt hij die beslissing uit. "Nu zal dat wel een aantal maanden langer duren", voorspelt hij.

"Je weet ook niet hoe het volgend seizoen eruit komt te zien. Hoe gaat het met de financiën bij de clubs, hoe met transfers? Sowieso is het een moeilijk en onduidelijk verhaal. Waar eindigt Feyenoord in de competitie? Dat zijn toch allemaal vragen die beantwoord moeten worden."

De Eredivisie ligt in ieder geval tot en met 6 april stil. De eerstvolgende wedstrijd van Feyenoord is op 8 april uit tegen AZ, al is onduidelijk of er dan al gespeeld kan worden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.