Go Ahead Eagles heeft zondag een werkloosheidsuitkering aangevraagd voor al zijn spelers. De club uit Deventer doet dat nadat het kabinet zondag besloot om onder meer sportaccommodaties tot en met 6 april te sluiten vanwege de uitbraak van het coronavirus.

"Ons complex gaat sluiten, al is het prematuur om het nu al over consequenties te hebben", zegt algemeen directeur Jan Willem van Dop van Go Ahead tegen De Stentor. "We doen het met beperkte informatie en nu is het zaak om kort te schakelen, maar dat het diep gaat ingrijpen in de organisatie staat vast."

Doordat de competities in Nederland drie weken stilliggen, hebben spelers, trainers en andere medewerkers van Go Ahead tijdelijk geen werk meer. De clubleiding van de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie heeft daarom een werktijdverkorting en een tijdelijke werkloosheidsuitkering aangevraagd.

"Wij gaan een beroep doen op de overheid", vertelt Van Dop. "Zoals er wel meer zaken zijn die opgelost moeten worden voor de spelers. Denk alleen al aan onze buitenlandse jongens. Mogen die wettelijk gezien terug naar hun eigen land? Ze hebben drie weken geen training bij ons nu. Het zijn allemaal aspecten waarop we op korte termijn antwoord moeten zien te vinden."

Het zijn niet de enige vraagstukken waarmee clubs de komende periode te maken zullen krijgen. De vraag is ook of de competities nog kunnen worden afgerond. Van Dop heeft daar zijn twijfels over.

"Als we over drie weken verder kunnen voetballen, is het einde nog haalbaar. Dan moeten we de competitie misschien wat inkorten en de play-offs wellicht wegstrepen. Vergeet ook niet dat op 1 juli ook alle arbeidscontracten aflopen", besluit hij.

