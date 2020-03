Marten de Roon en zijn teamgenoten van Atalanta kunnen voorlopig hun huis niet verlaten. De Oranje-international speelde vorige week met zijn ploeg in de achtste finales van de Champions League tegen Valencia, waar drie spelers besmet zijn met het coronavirus.

"We zitten met het team in quarantaine", liet De Roon zondag weten in het Ziggo Sport-programma Rondo. "We mogen niet meer naar buiten, omdat we in aanraking zijn geweest met de spelers van Valencia."

Met Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala en José Gaya zijn er drie spelers van Valencia positief getest op het coronavirus. Van dit trio kwam alleen Gaya in actie tegen Atalanta, dat de wedstrijd met 3-4 won en zo als debutant stuntte met een kwartfinaleplek in de Champions League.

"Er was een uurtje blijdschap bij ons, maar daarna ging het alweer snel over wat er hier allemaal aan de hand is", vertelde De Roon. "Het is een trieste situatie. Het is hier doodstil op straat. Je hoort alleen de sirenes van de ambulances en de klokken die om het half uur luiden voor de overledenen."

Italië is met bijna 25.000 besmettingen en meer dan 1.800 doden zwaar getroffen door het coronavirus. De Roon is dan ook verplicht om in zijn huis te blijven. "Als je de straat opgaat en je wordt gepakt, kan je de cel ingaan."

'Ik zie in Nederland hetzelfde gebeuren'

De 28-jarige middenvelder verwacht dat de situatie in Nederland hetzelfde wordt als in Italië. "Daar wordt nu elke drie dagen een andere beslissing genomen. Dat gebeurde hier ook. Nu moet iedereen thuisblijven en ik zie in Nederland hetzelfde gebeuren. In de tussentijd blijven mensen elkaar besmetten dus dat aantal loopt nog op, dat kan niet anders."

De Roon vermaakt zich ondertussen met Netflix en Facetime met zijn gezin. "Het is best pittig om helemaal niets te doen. Over twee weken zal er weer een soort nieuw voorseizoen beginnen. We moeten even roeien met de riemen die we hebben", besloot hij.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.