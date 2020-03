De spelers van de Braziliaanse club Grêmio zijn zondag met mondkapjes op het veld verschenen voorafgaand aan de wedstrijd tegen São Luiz. De ploeg protesteerde daarmee tegen het besluit van de Braziliaanse voetbalbond (CBF) om de competitie gewoon door te laten gaan.

Terwijl vele competities, waaronder de Eredivisie, op dit moment vanwege het coronavirus stilliggen, werd er in Brazilië nog wel gevoetbald. Dat gebeurde weliswaar achter gesloten deuren, maar Grêmio kon zich daar niet in vinden.

De spelers van 'Tricolor dos Pampas' kwamen daarom met mondkapjes uit de spelerstunnel. "Dit protest is om onze steun te tonen om het kampioenschap stil te leggen", zei technisch directeur Paulo Luz van Grêmio na afloop van de wedstrijd. "Het leven moet voorrang hebben."

Het protest van Grêmio had effect, want later op de dag besloot de Braziliaanse voetbalbond alle wedstrijden tot nader order uit te stellen.

Zonder de mondkapjes won Grêmio de wedstrijd tegen São Luiz in de Campeonato Gaúcho, het kampioenschap van de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul, voor eigen publiek in Porto Alegre met 3-2.

Grêmio, dat in 1995 de strijd om de wereldbeker voor club verloor van Ajax, is niet de eerste club die op deze manier protesteert. Eerder deze maand wilde Pescara in de Italiaanse Serie B met mondkapjes spelen tegen Benevento, maar de scheidsrechter verbood dat.

In Brazilië staan op dit moment 121 mensen geregistreerd die zijn besmet met het coronavirus.

