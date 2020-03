De speelronde begin april in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie wordt ook geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus, zo heeft het kabinet zondag besloten. De KNVB verzoekt alle profclubs ook om per direct niet meer te trainen.

De ministers Bruno Bruins (Medische Zorg & Sport) en Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) maakten op een persconferentie in Den Haag bekend dat de maatregelen die eerder deze week werden genomen, worden verlengd.

Dat betekent dat sportevenementen waarbij meer dan honderd mensen op afkomen worden verboden tot en met 6 april in plaats van 31 maart. Het kabinet gaat de komende tijd bekijken of die termijn nog verder moet worden opgeschoven.

Bruins en Slob lieten zondag ook weten dat net als de scholen, kinderopvang en horeca ook alle sportclubs voorlopig dicht moeten. De KNVB bevestigt aan NU.nl dat daarmee ook de trainingsfaciliteiten en stadions van profclubs worden bedoeld.

'Ajax en Feyenoord wilden maandag trainen'

De KNVB roept de de clubs uit het betaald voetbal op om voorlopig niet meer te trainen. Onder meer Ajax en Feyenoord waren aanvankelijk van plan om maandag gewoon te trainen. AZ heeft al aangegeven dat niet meer te doen tot en met 6 april.

De voetbalbond moet nieuwe data vinden voor speelronde 27, 28 en 29 in de Eredivisie en speelronde 30, 31, 32 en 33 in de Keuken Kampioen Divisie. Volgende week stond onder meer de Klassieker Feyenoord-Ajax op het programma in de Eredivisie.

Algemeen directeur Eric Gudde van de KNVB gaf al te kennen dat het uitgangspunt van de bond is om zo lang mogelijk wedstrijden te laten spelen met publiek en in principe geen concessies te doen aan het competitieformat.

De KNVB schrijft zondagavond in een persbericht dat zij voor de hervatting van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie rekening houden met de tijd die de selecties nodig hebben om weer wedstrijdfit te worden.

