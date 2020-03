Terwijl bijna alle Europese competities zijn stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus, wordt er dit weekend gewoon gevoetbald in Turkije. De topper tussen Trabzonspor en Istanbul Basaksehir eindigde zondag voor lege tribunes in 1-1.

Demba Ba opende in de 57e minuut de score namens Istanbul Basaksehir, waarna een eigen goal van Martin Škrtel uit een corner de eindstand op 1-1 bepaalde.

Trabzonspor blijft door het gelijkspel op doelsaldo de koploper in de Süper Lig. De ploeg van trainer Hüseyin Çimsir heeft net als Istanbul Basaksehir 53 punten uit 26 duels. De laatste titel van de club uit Trabzon dateert van 2010, terwijl Istanbul Basaksehir nog nooit kampioen werd.

Oud-Feyenoorder Bilal Basacikoglu viel in de negentigste minuut in bij Trabzonspor, terwijl Istanbul Basaksehir-aanvaller Eljero Elia de hele wedstrijd op de bank bleef in het vreemde decor van het Medical Park Stadyumu.

Datzelfde gold voor middenvelder John Obi Mikel van de thuisploeg. De Nigeriaan bekritiseerde zaterdag op Instagram het besluit om gewoon te voetballen in Trabzon. "Er is meer in het leven dan voetbal. Ik wil niet spelen in deze situatie, want ik voel me hier niet lekker bij", schreef hij.

In Turkije zijn er momenteel slechts elf bevestigde besmettingen met het COVID-19-virus. In Nederland zijn er zo'n zesduizend personen in aanraking gekomen met het virus. De Eredivisie ligt in ieder geval de rest van deze maand stil.

Trabzonspor hield voor de wedstrijd een sfeeractie in het lege stadion.

Bekijk de uitslagen en de stand van de Süper Lig