Wayne Rooney heeft zondag hard uitgehaald naar de Engelse regering, voetbalbond FA en de Premier League. De topscorer aller tijden van het Engels elftal vindt dat er veel te lang is gewacht met het stilleggen van het voetbal in Engeland vanwege de uitbraak van het coronavirus.

"Alle andere sporten, zoals golf, tennis, formule 1, rugby en voetbal in andere landen werden afgelast, maar ons werd verteld dat we gewoon door moesten gaan. Veel voetballers vroegen zich af of die beslissing met geld te maken had", schrijft Rooney zondag in zijn eerste column in The Sunday Times.

De Premier League en de competities daaronder zouden aanvankelijk dit weekend gewoon doorgaan, maar dat veranderde donderdag toen eerst Arsenal-manager Mikel Arteta en later Chelsea-aanvaller Callum Hudson-Odoi als eersten op het hoogste niveau besmet raakten met het COVID-19-virus.

De verantwoordelijken in Engeland grepen toen wel in en besloten alsnog om onder meer de Premier League te pauzeren. Pas op zijn vroegst op 3 april wordt er weer gevoetbald. Het is vanwege een mogelijk gebrek aan ruimte op de speelkalender nog niet duidelijk of alle wedstrijden kunnen worden ingehaald.

'Zou het de autoriteiten nooit vergeven'

Rooney, die tegenwoordig actief is bij Championship-club Derby County en een rijk verleden kent bij Manchester United, vindt dat de Engelse regering, de FA en de Premier League excuses moeten maken voor hun afwachtende houding.

"Na een spoedoverleg maakten ze toch de juiste beslissing. Maar tot dat moment voelde het alsof we behandeld werden als proefkonijnen", aldus de 120-voudig international van de 'Three Lions', die 53 keer scoorde voor zijn land.

"Als iemand van mijn familie via mij besmet raakt omdat ik moet spelen als het niet veilig is en ze daardoor ernstig ziek worden, zou ik er goed over moeten nadenken om weer het veld op te gaan. Ik zou het de autoriteiten nooit vergeven."

