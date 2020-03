Vier gemaskerde mannen hebben eerder deze week in het huis van Jan Vertonghen ingebroken en hebben daarbij zijn vrouw en kinderen met messen bedreigd.

De mannen drongen dinsdag het huis binnen terwijl de Belgische verdediger met Tottenham Hotspur in Duitsland was voor het duel in de Champions League met RB Leipzig (3-0-nederlaag).

Volgens de lokale politie gaat het om vier mannen met balaclava's over hun hoofd. Zij bedreigden Vertonghens vrouw en kinderen met messen.

De criminelen gingen er met een onbekende buit vandoor. Zij waren weg voor de politie ter plaatse was. Niemand raakte gewond, al heeft de gebeurtenis in mentaal opzicht veel schade aangericht.

"We staan Jan en zijn familie bij tijdens deze vreselijke traumatische ervaring", zegt een woordvoerder van Tottenham Hotspur tegen BBC News. "We roepen iedereen met informatie op zich bij de politie te melden."

720 Video Samenvatting RB Leipzig-Tottenham Hotspur (3-0)

Vertonghen niet eerste slachtoffer

De verdediger is zeker niet de eerste profvoetballer in Engeland die slachtoffer is geworden van een dergelijke brutale overval. In december wisten inbrekers nog binnen te dringen in het huis van Crystal Palace-verdediger Mamadou Sakho. Zij zouden voor meer dan 500.000 pond (ruim 550.000 euro) aan waardevolle spullen hebben gestolen.

Vorig jaar werd Arsenal-speler Mesut Özil in zijn auto overvallen, waarna ploeggenoot Sead Kolasinac de overvallers wist te verjagen. Beide spelers werden daarna enige tijd bedreigd, waardoor zij de eerste wedstrijd van het seizoen misten.