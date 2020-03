Trabzonspor-speler Mikel vindt het niet kunnen dat er in Turkije nog wordt gevoetbald, terwijl bijna alle andere Europese competities zijn stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus.

"Er is meer in het leven dan voetbal. Ik wil niet spelen in deze situatie, want ik voel me hier niet lekker bij", schrijft Mikel, die in het verleden onder meer bij Chelsea speelde, zaterdag op zijn eigen Instagram-pagina.

"Iedereen zou in deze tijd thuis moeten bij zijn families en geliefden. Het seizoen zou moeten worden stilgelegd aangezien de wereld turbulente tijden kent."

De Turkse Süper Lig ging vrijdag en zaterdag verder met de 26e speelronde. Ook zondag, maandag en dinsdag staan er duels op het programma. Zo neemt koploper Trabzonspor het zondag in eigen huis op tegen nummer twee Istanbul Bakaksehir.

Er zijn bij alle wedstrijden ook toeschouwers welkom. Afgelopen donderdag in de returns van de Europa League zaten bij Istanbul Basaksehir tegen FC Kopenhagen (1-0) ook gewoon mensen op de tribune.

In Turkije zijn momenteel tot zover bekend wel minder mensen besmet met het coronavirus in vergelijking met andere landen. Bij de Turken staat de teller op slechts vijf, terwijl dat bijvoorbeeld in Nederland een stuk hoger is met 959.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.