Een oefenwedstrijd tussen Telstar en Sparta Rotterdam gaat zaterdag niet door. De spelers van de Keuken Kampioen Divisie-club zagen het vanwege het coronavirus niet zitten om in actie komen en vroegen trainer Andries Jonker om afgelasting.

"Vandaag hadden we willen spelen, maar de spelers wilden niet. Het was een opmerkelijk moment gisteren", vertelt coach Jonker zaterdag tegen NH Nieuws.

"Toen ik de spelers vertelde dat we een oefenwedstrijd konden spelen, nam een van de spelers het woord: 'Trainer, hier hebben we een slecht gevoel bij. We spelen liever niet.' Toen heb ik ze gezegd dat ik daar geen ruzie over wil maken en dus heb ik Sparta afgebeld."

Het oefenduel tussen Telstar en Sparta stond gepland vanwege het stilgelegde programma in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Tot en met 31 maart worden wegens het COVID-19-virus geen wedstrijden gespeeld.

Telstar beleeft een seizoen met wisselende resultaten. De ploeg van Jonker staat met twaalf overwinningen, acht gelijke spelen en negen nederlagen op de tiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

