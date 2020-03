Renato Ibarra wordt toch niet vervolgd voor poging tot moord en een poging abortus te plegen en mag daarom de gevangenis verlaten. Lucely Chala, de vrouw van de voormalige Vitesse-speler, heeft haar originele verklaring namelijk aangepast.

De 29-jarige Ibarra werd op 5 maart gearresteerd omdat hij met vier andere familieleden zijn zwangere partner Chala en haar zus zou hebben mishandeld.

De Ecuadoraan werd beschuldigd van poging tot moord en een poging abortus te plegen, maar zijn vrouw heeft haar verklaring aangepast, waardoor Ibarra is vrijgelaten. Hij wordt nog wel verdacht van huiselijk geweld. Die zaak wordt later behandeld.

"Ik kan mij niets van mijn originele aanklacht herinneren", zei Chala later volgens het Spaanse AS. "Ik had een discussie met mijn man en daar raakten ook anderen bij betrokken. Het liep uit de hand toen mensen gingen schreeuwen. Ik heb mij omgedraaid, mijn baby beschermd en niets gezien."

Ibarra, die tussen 2011 en 2016 actief was in Nederland, is wel weggestuurd door Club América. De ploeg uit Mexico veroordeelt het gedrag van de aanvaller en heeft daarom besloten een eind te maken aan de samenwerking.