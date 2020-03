Na aanvaller Dusan Vlahovic zijn zaterdag nog twee leden van de Fiorentina-selectie positief getest op het coronavirus. Het gaat om aanvoerder Germán Pezzella en Patrick Cutrone. Ook fysiotherapeut Stefano Dainelli is besmet.

Fiorentina meldt dat het drietal positief is getest nadat ze symptomen van het virus vertoonden. Volgens de Serie A-club gaat het naar omstandigheden goed met ze. Pezzella, Cutrone en Dainelli verblijven momenteel in hun huis in Florence.

De 28-jarige Pezzella speelde zestien interlands voor Argentinië. De zes jaar jongere Cutrone kwam in 2018 één keer uit voor de nationale ploeg van Italië.

Er zijn nu vier positieve gevallen bekend bij Fiorentina. De positieve test van Vlahovic kwam vrijdag al aan het licht. De club is na Sampdoria het hardst getroffen door het coronavirus. Bij Sampdoria zijn inmiddels zes mensen besmet met het virus, onder wie vijf spelers.

Het gaat bij de club uit Genua om Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby (ex-Heerenveen), Manolo Gabbiadini en teamarts Amedeo Baldari.

Virus legt competities in heel Europa stil

Juventus-speler Daniele Rugani was woensdag de eerste speler uit de Serie A die te kampen kreeg met het COVID-19-virus. Het virus is ook al opgedoken in de Premier League, de Bundesliga en de Franse Ligue 2.

Vanwege het coronavirus wordt er deze maand niet meer gevoetbald in veel Europese competities. Dat geldt ook voor de Italiaanse Serie A.

