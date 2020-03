Jürgen Klopp heeft de fans van Liverpool er in een open brief op gewezen dat voetbal momenteel niet belangrijk is. De Duitse coach reageert daarmee op het stilleggen van de Premier League tot minstens 3 april vanwege het coronavirus.

"Als deze maatregel ervoor zorgt dat meer mensen gezond blijven, ook al is het er maar één, dan is het de moeite al meer dan waard", zo schrijft de 52-jarige Klopp.

"Natuurlijk willen we niet dat wedstrijden worden uitgesteld. Nu moeten we kiezen tussen het belang van voetbal en dat van de hele maatschappij. Kom op zeg, over die keus hoeven we echt geen seconde na te denken."

De wedstrijden in de Premier League werden vrijdag na crisisoverleg allemaal afgelast tot en met 3 april. Liverpool, dat deze week als titelhouder werd uitgeschakeld in de Champions League, is hard op weg om voor het eerst in dertig jaar de landstitel te grijpen, maar moet een eventueel feest nog even uitstellen.

"Ik begrijp de teleurstelling bij onze fans die zo lang hebben gewacht op het succes dat nu zo dichtbij is. Ik heb altijd gezegd dat voetbal het belangrijkst van alle niet zo belangrijke dingen is, maar op dit moment is voetbal helemaal niet belangrijk", vervolgt Klopp.

"Het enige dat ik wil zeggen is: luister naar de deskundigen en vertrouw op hen. In onze stad, in onze regio, in ons land en in de hele wereld zijn mensen bang en onzeker. Het enige dat we nu kunnen doen is elkaar steunen en de zwakkeren helpen. Dat vraag ik van jullie, mede namens de spelers."