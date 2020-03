De oefeninterland tussen Duitsland en Italië op 31 maart gaat niet door. De lokale autoriteiten in Neurenberg, waar het duel gespeeld zou worden, hebben alle evenementen met meer dan honderd mensen verboden vanwege het coronavirus.

De oefeninterland zou in eerste instantie gespeeld worden zonder publiek, maar ook dat zit er niet meer in. De Duitse voetbalbond DFB heeft het advies van de lokale autoriteiten in Neurenberg over het aantal mensen bij evenementen overgenomen en het duel daarom afgelast.

Duitsland heeft op 26 maart nog een oefenwedstrijd tegen Spanje in Madrid op het programma staan. Hoewel die nog niet officieel is afgelast, lijkt ook dat duel niet door te gaan; de voetbalcompetities in Spanje en Duitsland liggen namelijk stil tot begin april.

Vrijdag kwam de Bundesliga als een van de laatste grote competities stil te liggen. De Duitse voetbalbond wilde de wedstrijden van dit weekend aanvankelijk achter gesloten deuren afwerken en daarna pas de competitie platleggen, maar zette vrijdag alsnog een streep door de 26e speelronde.

Eerder was al bekendgemaakt dat de komende interlands van Nederland (tegen de Verenigde Staten op 26 maart en tegen Spanje op 29 maart) en Engeland (tegen Italië op 27 maart en tegen Denemarken op 31 maart) werden afgelast.

