Clubs zijn in maart en april niet langer verplicht om spelers af te staan voor interlandvoetbal, zo is vrijdag besloten door wereldvoetbalbond FIFA. Spelers mogen in die periode weigeren af te reizen voor interlandvoetbal vanwege het coronavirus.

"De FIFA begrijpt dat het houden van de wedstrijden onder de huidige omstandigheden potentiële gezondheidsrisico's voor spelers en het publiek met zich meebrengt", meldt de FIFA in een verklaring.

De wereldvoetbalbond adviseert tevens alle bonden om de internationale wedstrijden in maart en april per direct uit te stellen, voor zover dat nog niet gebeurd is. "Om onnodige gezondheidsrisico's te vermijden, raden we aan om alle internationale wedstrijden in maart en april uit te stellen, totdat ze in een veilige omgeving kunnen plaatsvinden."

De oefeninterlands van het Nederlands elftal van eind maart werden donderdag al geschrapt. Oranje zou op 26 maart tegen de Verenigde Staten spelen en drie dagen later tegen Spanje.

Ook de oefeninterland tussen Duitsland en Italië op 31 maart gaat niet door. Die wedstrijd zou in Neurenberg zonder publiek worden afgewerkt, maar het bestuur van de Duitse stad besloot alsnog van de organisatie af te zien.

Eerder werden de kwalificatieduels in Azië en Zuid-Amerika voor het WK van 2022 al van de kalender gehaald na overleg tussen de FIFA en de betrokken bonden.

