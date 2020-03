Wout Weghorst zou niet nog eens een wedstrijd zonder publiek willen spelen. De Nederlandse spits speelde donderdag met VfL Wolfsburg een Europa League-duel met Shakhtar Donetsk zonder toeschouwers vanwege de uitbraak van het coronavirus.

"Het was echt verschrikkelijk", kijkt Weghorst vrijdag bij FOX Sports terug op die wedstrijd. "Als je zo moet voetballen, voetbal ik liever niet. Heel raar, het was voor mij ook de eerste keer. Een heel vreemde gewaarwording, maar het was niets."

Weghorst groeide ook nog eens uit tot de schlemiel bij Wolfsburg door vlak voor rust een strafschop hoog over te schieten. Mede hierdoor verloren de Duitsers de heenwedstrijd in de achtste finales met 1-2.

"Ik neem ze altijd bij Wolfsburg, maar nu ging het helemaal mis", zei hij over de penalty. "Ik had er elf achter elkaar gemaakt, maar mijn standbeen gleed weg. Ik schoot op mijn standbeen en vervolgens vloog de bal ongeveer tien meter de lucht in."

Aanvankelijk zou Wolfsburg dit weekend in de Bundesliga ook zonder toeschouwers spelen, maar de Deutsche Fussball Liga (DFL) besloot vrijdag alle wedstrijden tot en met 2 april uit te stellen.

Wout Weghorst miste vlak voor rust een penalty. (Foto: Pro Shots)

'Wij hadden natuurlijk liever doorgevoetbald'

Dat besluit zorgde ervoor dat trainer Peter Bosz donderdag met Bayer Leverkusen voorlopig de laatste wedstrijd met publiek speelde. In een volgepakt Ibrox Stadium wonnen de Duitsers met 1-3 bij Rangers en boekten zo hun negende overwinning in tien duels.

"Wij hadden daarom natuurlijk liever doorgevoetbald", zegt Bosz tegen FOX Sports. "Maar ik begrijp volledig dat de wedstrijden worden uitgesteld als je ziet wat er allemaal aan de hand is."

"We komen morgen met de trainers bij elkaar en gaan dan kijken hoe het nu verder moet. We weten nu niet waar we naartoe werken, dat maakt het allemaal wat gecompliceerder", besluit Bosz.

