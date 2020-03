Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV zit vol vragen na het stilleggen van de Eredivisie vanwege de uitbraak van het coronavirus. Hij houdt met alle scenario's rekening wat betreft het vervolg van de competitie.

"Hoeveel wedstrijden gaan we nog spelen? Met of zonder publiek en wat is de invloed op de competitie? Ik hoef niet uit te leggen dat Feyenoord-Ajax in een lege Kuip een andere dimensie krijgt. Wij spelen drie keer thuis, het maakt nogal verschil of we in een vol stadion spelen of niet", zegt Gerbrands vrijdag tegen de Volkskrant.

Het kabinet besloot donderdag dat alle sportevenementen waar meer dan honderd mensen op afkomen worden afgelast tot en met 31 maart. Dat betekent dus dat er in deze maand niet meer mag worden gevoetbald in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie.

Door de nieuwe maatregelen moeten er nieuwe data worden gevonden voor speelronde 27 en 28 in de Eredivisie en speelronde 30, 31 en 32 in de Keuken Kampioen Divisie. Volgende week stond onder meer de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax op het programma in de Eredivisie.

'Het is kiezen tussen twee kwaden'

Algemeen directeur Eric Gudde van de KNVB gaf donderdag al te kennen dat de keuze van het kabinet grote organisatorische, sportieve en financiële uitdagingen met zich meebrengt, maar dat het uitgangspunt van de bond is om zo lang mogelijk wedstrijden te laten spelen met publiek en in principe geen concessies te doen aan het competitieformat.

Gerbrands durft zijn geld niet op een bepaald scenario te zetten. "PSV speelt om een ticket voor Europees voetbal. Ik denk in scenario's, maar die kunnen morgen ook weer overboord. Ook als het EK voetbal wordt uitgesteld tot 2021 kunnen we niet zomaar doorspelen na mei. In juni geeft Guus Meeuwis diverse concerten in het Philips Stadion, Vitesse kan wellicht niet beschikken over het GelreDome."

"Het inkrimpen of afschaffen van de play-offs is een optie, al is dat uiteindelijk een keuze van de KNVB. Het betekent wel dat minder clubs in aanmerking komen voor Europees voetbal of promotie naar de eredivisie. Het is kiezen tussen twee kwaden. Je krijgt een aparte periodisering. Gelukkig hebben we in Nederland wel een duidelijke lijn getrokken en blijven de omstandigheden voor alle clubs zo veel mogelijk gelijk."

