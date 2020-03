Christian Poulsen is vrijdag gezond teruggekeerd op het trainingsveld van Ajax, zo bevestigt een woordvoerder van de Amsterdamse club tegenover NU.nl. De assistent-coach zat een week lang in quarantaine vanwege mogelijke besmetting met het coronavirus.

Ook inspanningsfysioloog Alessandro Schoenmaker en een van de fysiotherapeuten zaten daarom verplicht thuis. Het trio kreeg de afgelopen week geen klachten en kan daarom weer aan de slag.

Poulsen vierde twee weken geleden zijn veertigste verjaardag in Nederland. Daarbij was ook de Deense oud-international Thomas Kahlenberg van de partij en die werd vorige week positief getest op het coronavirus.

Ajax en Jong Ajax trainden vrijdag achter gesloten deuren. Bovendien komen de Amsterdamse ploegen voorlopig niet in actie omdat alle voetbalwedstrijden in Nederland tot en met 31 maart zijn afgelast vanwege het coronavirus.

Arsenal-coach Mikel Arteta werd donderdag positief getest op het coronavirus. (Foto: Pro Shots)

Arteta voelt zich 'al beter'

Waar Poulsen alweer aan het werk kan, kan Arsenal-coach Mikel Arteta voorlopig nog niet aan de slag. De Spanjaard geeft wel aan zich beter te voelen nadat hij een dag eerder nog positief werd getest op het coronavirus.

"Bedankt voor alle woorden en steun. Ik voel me al beter", schrijft Arteta op Twitter. "We staan allemaal voor en enorme en ongekende uitdaging. Ieders gezondheid is het enige wat er op dit moment toe doet."

De 37-jarige Arteta is ook blij met het besluit om alle wedstrijden in de Premier League tot en met 3 april stil te leggen. "Als we elkaar beschermen door de richtlijnen te volgen, zullen we dit samen overleven. Goed gedaan van de PL (Premier League, red.) om de juiste beslissingen te nemen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.