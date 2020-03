Het coronavirus heeft vrijdag hard toegeslagen bij Sampdoria. Onder meer vier spelers van de Italiaanse club uit de Serie A zijn positief getest op het COVID-19-virus.

Sampdoria meldt zelf dat het gaat om de spelers Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina en Morten Thorsby. Thorsby speelde vorig seizoen nog bij sc Heerenveen en maakte afgelopen zomer de overstap naar Sampdoria.

Ook teamarts Amedeo Baldari is besmet met het coronavirus. Het vijftal voegt zich bij Manolo Gabbiadini, die donderdag de eerste speler was waarvan bekend werd dat hij het virus onder de leden had bij Sampdoria.

Sampdoria laat weten dat zij allemaal milde symptomen vertonen en dat ze in goede gezondheid verkeren in hun huis in Genoa. Alle overige spelers, stafleden en betrokken personeelsleden zijn in vrijwillige thuisisolatie.

Rugani eerste speler uit Serie A met coronavirus

Juventus-speler Daniele Rugani was woensdag de eerste speler uit de Serie A die te kampen kreeg met het coronavirus, waarna 121 mensen bij de club vrijwillig in quarantaine gingen in een hotel naast het trainingscomplex.

Later op vrijdag kwam daar Fiorentina-speler Dusan Vlahovic, een van de grote revelaties dit seizoen op het hoogste niveau in Italië, nog bij. Ook die club heeft daarop alle standaardmaatregelen in acht genomen.

De Serie A werd vorige week al tot 3 april stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Italië geldt binnen Europa als epicentrum van de ziekte met momenteel 17.660 besmettingen en tot dusver al 1.266 doden.

