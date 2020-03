Ook de komende speelronde in de Bundesliga gaat dit weekend niet door vanwege het coronavirus, zo heeft het bestuur van de Deutsche Fussball Liga (DFL) vrijdag besloten. Ook al het andere profvoetbal in Duitsland gaat voorlopig niet door.

Eerder werden alle wedstrijden in de Bundesliga van 17 maart tot en met 2 april al stilgelegd. De komende speelronde stond nog wel op de kalender, maar zou zonder publiek worden afgewerkt.

Het schrappen van de komende speelronde in de Bundesliga betekent dat onder meer de 'Kohlenpottderby' tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 en de wedstrijd Union Berlin-Bayern München zaterdag niet doorgaan.

De wedstrijd tussen Werder Bremen en Bayer Leverkusen van maandag ging al niet door. De autoriteiten in Bremen zetten een streep door het duel, omdat ze verwachten dat honderden supporters zich rondom het stadion zouden melden.

Het duel tussen Fortuna Düsseldorf en SC Paderborn van vrijdagavond stond al op losse schroeven, omdat Paderborn-trainer Steffen Baumgart eerder op de dag werd onderzocht nadat hij symptomen van het coronavirus vertoonde. Zijn uitslag is negatief.

De Bundesliga was de enige Europese topcompetitie die nog niet was stilgelegd. Eerder op de dag werden alle wedstrijden in de Premier League tot minstens 3 april afgelast.

Frankrijk volgde vrijdag ook het voorbeeld van onder meer Spanje, Italië, Denemarken, Oostenrijk, Denemarken en Nederland door de voetbalcompetities stil te leggen.

