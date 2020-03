De piloot die vorig jaar het gecrashte vliegtuig bestuurde waarin voetballer Emiliano Sala en hijzelf vorig jaar om het leven kwam beschikte niet over de juiste licentie.

Het Britse onderzoeksbureau naar luchtvaartincidenten (AAIB) liet vrijdag in een rapport weten dat piloot David Ibbotson nog geen training had gehad om ‘s nachts te vliegen en ook niet de benodigde papieren had om privévluchten uit te mogen voeren.

Sala en Ibbotsen verongelukten op 21 januari 2019 in Het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Het lichaam van Sala werd twee weken later gevonden in het wrak van het toestel op de bodem van de zee, terwijl dat van Ibbotsen nooit werd opgespoord.

De 28-jarige Argentijnse aanvaller verruilde in dezelfde maand FC Nantes voor Cardiff City, maar hij zou nooit in actie komen voor zijn nieuwe club. Hij had op het moment van het ongeluk net afscheid genomen van zijn oude ploeggenoten bij Nantes.

Ibbotsen bedwelmd door koolmonoxidevergiftiging

De AAIB vermoedt dat Ibbotson bedwelmd raakte door een koolmonoxidevergiftiging. Het vliegtuig ging uiteindelijk ondersteboven het water in op een snelheid van 245 knopen, terwijl het maximum voor dit vliegtuig 203 knopen zou zijn.

Cardiff City en Nantes steggelen al tijden over de dood van Sala. De Welshen zetten onlangs een procedure in gang om de Fransen strafrechtelijk te kunnen vervolgen. Cardiff stelt dat Nantes mogelijk verantwoordelijkheid draagt voor het ongeluk.

Met de transfer van Sala was een bedrag van 17,5 miljoen euro gemoeid. De FIFA droeg Cardiff op om de eerste termijn van die som (circa 6 miljoen euro) aan Nantes over te maken, maar die is het daar niet mee eens en stapte in oktober naar het CAS.