De wedstrijden in de Premier League worden tot en met 3 april allemaal afgelast. Ook al het andere profvoetbal in Engeland gaat voorlopig niet door, terwijl de Bundesliga van 17 maart tot 2 april wordt stilgelegd.

De Premier League zou aanvankelijk doorgaan, maar bij het crisisoverleg van vrijdag werd alsnog besloten om "in ieder geval tot en met 3 april" tot afgelasting over te gaan. Het besluit volgt op het nieuws dat alle spelers en staf van Arsenal, Chelsea en Everton in quarantaine zitten vanwege een besmetting in de selectie.

Bij Arsenal heeft manager Mikel Arteta het COVID-19-virus onder de leden en bij Chelsea is aanvaller Callum Hudson-Odoi besmet. Bij Everton heeft ook een speler positief getest op het coronavirus, maar het is niet bekend wie dat is.

Overigens zitten er ook bij Manchester City, Leicester City en Bournemouth mensen in quarantaine. De kans werd daardoor steeds kleiner dat er nog gevoetbald kon worden in de Premier League.

Ook de wedstrijden in het Championship, de FA Cup en de Women's Super League gaan voorlopig allemaal niet door. Datzelfde geldt voor de interlands van Engeland tegen Italië (27 maart) en Denemarken (31 maart)

Door het coronavirus zijn alle profwedstrijden in Engeland afgelast. (Foto: Pro Shots)

Bundesliga gaat nog een weekend door

Het bestuur van de Deutsche Fussball Liga (DFL) kwam vrijdag - eveneens na crisisoverleg - met het voorstel om de Bundesliga en Tweede Bundesliga twee weken op te schorten, maar pas na de komende speelronde.

"Het doel is nog steeds om het seizoen voor de zomer af te sluiten", meldt de organisatie achter de competities. "Voor komend weekend blijven we nauw samenwerken met het ministerie van Volksgezondheid en de lokale autoriteiten. De gezondheid van fans en spelers heeft prioriteit."

Eerder was al besloten dat de Duitse wedstrijden van komend weekend zonder publiek zouden worden gespeeld. Het gaat om onder meer de 'Kohlenpottderby' tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 en Union Berlin-Bayern München op zaterdag.

Frankrijk volgde vrijdag ook het voorbeeld van onder meer Spanje, Italië, Denemarken, Oostenrijk, Denemarken en Nederland door de voetbalcompetities stil te leggen. Het programma van de Ligue 1 en Ligue 2 is tot nader order opgeschort.

Borussia Mönchengladbach-1. FC Köln werd woensdag al zonder fans gespeeld. (Foto: Pro Shots)

