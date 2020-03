De voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond Carlos Cordeiro is vrijdag afgetreden nadat er protest vanuit de nationale vrouwenploeg was uitgebroken vanwege zijn opmerkingen waarom het nationale mannenelftal meer salaris krijgt dan het vrouwenelftal.

In februari spanden de voetbalsters van de nationale ploeg van de Verenigde Staten en huidig wereldkampioen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse voetbalbond USSF voor 60 miljoen euro vanwege ongelijke betaling. Zij willen een gelijke beloning tussen de mannen- en vrouwenploeg.

In de verdediging die namens de voetbalbond in de rechtszaak is ingediend stelde Cordeiro dat het nationale team van de mannen een grotere verantwoordelijkheid heeft dan het vrouwenteam en dat de mannen een baan hebben die "een hoger vaardigheidsniveau vereist op basis van snelheid en kracht."

De Amerikaanse speelsters reageerden donderdag boos en noemden de uitspraken "onaanvaardbaar en aanstootgevend". Megain Rapinoe, sterspeler van het afgelopen WK, noemde het "schaamteloze vrouwenhaat en seksisme."

Cordeiro heeft op donderdag zijn excuses aangeboden, maar vrijdag maakte hij bekend als voorzitter af te treden. "In overleg met de Raad van bestuur heb ik besloten per direct af te treden", aldus Cordeiro in een statement op zijn Twitter. Cindy Parlow Cone zal voorlopig zijn taken overnemen als voorzitter van de voetbalbond.