Arsenal-manager Mikel Arteta heeft donderdag positief getest op het coronavirus. Alle spelers en stafleden van de Engelse topclub zijn in quarantaine geplaatst.

"Ieders gezondheid heeft onze prioriteit. We zijn in gedachten bij Mikel, die teleurgesteld is, maar zich goed voelt. We zijn in gesprek met iedereen die hierbij betrokken is om deze situatie op de juiste manier aan te pakken", zegt Arsenal-directeur Vinai Venkatesham in een verklaring.

Iets eerder op de avond werd door de Premier League nog bekendgemaakt dat alle Engelse wedstrijden van komend weekend gewoon doorgaan, maar door het nieuws van Arteta wordt daar vermoedelijk op teruggekomen.

De 37-jarige Arteta, die Arsenal sinds december onder zijn hoede heeft, is de derde persoon uit een van de grote Europese competitie die positief heeft getest op het COVID-19-virus. In Italië bleken Juventus-verdediger Daniele Rugani en Sampdoria-spits Manolo Gabbiadini besmet.