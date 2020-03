Arsenal-manager Mikel Arteta en Chelsea-aanvaller Callum Hudson-Odoi hebben donderdag positief getest op het coronavirus. Alle spelers en stafleden van de twee Engelse topclubs zijn in quarantaine geplaatst.

Eerder op donderdagavond maakte de Premier League nog bekend dat alle duels van komend weekend gewoon doorgaan, maar door het nieuws van Arteta en Hudson-Odoi wordt daar vrijwel zeker op teruggekomen. De Engelse competitie gaat vrijdag opnieuw overleggen over eventuele maatregelen.

"Ieders gezondheid heeft onze prioriteit. We zijn in gedachten bij Mikel, die teleurgesteld, maar ook positief gestemd is. We zijn in gesprek met iedereen die hierbij betrokken is om deze situatie op de juiste manier aan te pakken", zegt Arsenal-directeur Vinai Venkatesham in een verklaring.

Woensdag werden enkele spelers van Arsenal uit voorzorg al in quarantaine geplaatst, omdat ze in contact waren geweest met de besmette Olympiacos- en Nottingham Forrest-eigenaar Evangelos Marinakis. Het uitduel met Manchester City ging woensdagavond niet door.

Mikel Arteta heeft het coronavirus. (Foto: Pro Shots)

Hudson-Odoi liet maandag symptomen zien

Hudson-Odoi had maandagochtend symptomen die konden duiden op het COVID-19-virus en liet zich sindsdien uit voorzorg niet meer op het trainingsveld zien. Donderdag werd bekend dat hij inderdaad besmet is.

"Alle mensen die met hem hebben gewerkt de laatste dagen, gaan in thuisisolatie", schrijft Chelsea in een verklaring. "Dat geldt voor de selectie en de technische staf. De mensen die geen nauw contact met hem hebben gehad, zullen de komende dagen hun werk hervatten."

Door de besmetting van Arteta en Hudson-Odoi zijn er inmiddels vier personen uit een van de grote Europese competities die positief hebben getest op het COVID-19-virus. In Italië bleken Juventus-verdediger Daniele Rugani en Sampdoria-spits Manolo Gabbiadini besmet.

