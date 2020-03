De Premier League heeft donderdag bevestigd dat er komend weekend gewoon wordt gevoetbald op het hoogste niveau in Engeland, ondanks de uitbraak van het coronavirus. De Belgische Jupiler Pro League is wel gestaakt.

De Premier League meldde in een verklaring dat het advies van de minister-president van Engeland wordt opgevolgd. Die concludeerde eerder op de dag dat de sportevenementen in de komende dagen door kunnen gaan.

Later op de avond werd echter bekend dat Arsenal-manager Mikel Arteta het coronavirus heeft en dat alle spelers van de topclub in quarantaine zitten, waarop de Premier League liet weten de situatie vrijdag opnieuw te bespreken.

In de Premier League worden komend weekend onder meer twee krakers afgewerkt. Zondag nemen Tottenham Hotspur en Manchester United het elkaar op en maandag is het de beurt aan stadgenoten Everton en Liverpool.

Voorlopig geen sportactiviteiten in België

De regering van België besloot later op donderdag dat alle sportactiviteiten in het land tot en met 3 april geannuleerd worden, waaronder dus de duels op het hoogste niveau in België.

De Belgische voetbalbond KBVB liet woensdag nog weten dat alle wedstrijden in de Jupiler Pro League achter gesloten deuren moeten worden gespeeld, maar veel clubs hadden een voorkeur om het hele programma eruit te gooien.

De meeste andere Europese competities hadden al rekening gehouden met het coronavirus. Zo liggen de Eredivisie, La Liga en Serie A de komende tijd stil en worden in de Bundesliga en Ligue 1 bijna alle duels achter gesloten deuren afgewerkt.