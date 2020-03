Manchester United en FC Basel hebben een ticket voor de kwartfinales van de Europa League zo goed als binnen. Beide clubs begonnen donderdag voor lege tribunes met een heel ruime uitzege aan de achtste finales.

United versloeg het Oostenrijkse LASK - dat in de vorige ronde AZ uitschakelde - met 0-5. In de Raiffeisen Arena opende Odion Ighalo voor rust de score en bepaalden Daniel James, Juan Mata, Mason Greenwood (assist invaller Tahith Chong) en Andreas Pereira in de tweede helft de eindstand.

In Frankfurt, waar spits Bas Dost wegens een blessure ontbrak bij de thuisploeg, was het bij rust eveneens 0-1. Samuele Campo opende de score, waarna Kevin Bua en Fabian Frei de overige treffers maakten namens Basel: 0-3.

Opvallend is dat beide clubs elkaar volgende week opnieuw in Frankfurt treffen. Normaal gesproken zou de return in Zwitserland worden afgewerkt, maar daar is al het voetbal voorlopig geschrapt wegens het coronavirus.

Istanbul Basaksehir-FC Kopenhagen, het derde Europa League-duel dat donderdag om 18.55 uur begon, eindigde in 1-0 door een benutte penalty van Edin Visca. Eljero Elia zat niet bij de selectie van de Turkse club, die wél fans toeliet in het stadion.

Later op donderdagavond worden Olympiacos-Wolverhampton Wanderers, Rangers FC-Bayer Leverkusen en VfL Wolfsburg-Shakhtar Donetsk gespeeld. Door Sevilla-AS Roma en Internazionale-Getafe werd wegens het COVID-19-virus een streep gezet.

Ook in Frankfurt bleef het stadion leeg. (Foto: Pro Shots)

