121 mensen bij Juventus zijn donderdag vrijwillig in quarantaine gegaan, omdat verdediger Daniele Rugani woensdag positief is getest op het coronavirus. Het gaat om spelers, stafleden, directieleden en ander personeel.

Juventus, waar Matthijs de Ligt actief is, zegt behoudens president Andrea Agnelli niet wie zich precies hebben afgezonderd van de buitenwereld. Het merendeel verblijft in het J Hotel, dat zich naast het trainingscomplex bevindt.

Cristiano Ronaldo zit daar in elk geval niet bij. De sterspeler kan sowieso voorlopig niet terugkeren naar Turijn of Italië. Hij was naar Madeira afgereisd in verband met de beroerte die zijn moeder recent kreeg en zal daar voorlopig blijven.

Rugani was woensdag de eerste speler van een grote Europese club van wie bekend is dat hij is besmet met het coronavirus. Hij liet eerder op donderdag al in een videoboodschap weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat.

Rugani niet enige speler in Serie A met coronavirus

Rugani is niet de enige speler in de Serie A die kampt met het COVID-19-virus. Sampdoria-aanvaller Manolo Gabbiadini kwam daar donderdag bij. De competitie werd vorige week al tot begin april uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Naast Juventus zitten ook bij Real Madrid (besmettingsgeval bij gelijknamige basketbalclub) en Leicester City (symptomen bij drie spelers) momenteel selectieleden in quarantaine of in isolatie. Eerder was dat al het geval bij onder meer Arsenal.

Juventus en Real Madrid hoeven mede daarom volgende week niet aan te treden in de achtste finales van de Champions League. Leicester City en Arsenal maken dit weekend vooralsnog wel hun opwachting in de Premier League.

