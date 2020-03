De KNVB gaat de komende dagen bekijken wanneer de afgelaste speelrondes in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie worden ingehaald. Het kabinet zette donderdag vanwege het coronavirus een streep door alle sportevenementen in Nederland tot en met 31 maart waar meer dan honderd mensen op afkomen.

"We hebben steeds op nadrukkelijk verzoek van de overheid hun beleid gevolgd en dat is op dit moment niet anders. Deze maatregelen brengen voor de voetbalwereld echter ook grote organisatorische, sportieve en financiële uitdagingen met zich mee", zegt directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB.

"In de toekomst zal de voetbalsector een beroep moeten doen op de hulp van de overheid en autoriteiten om de organisatorische kwesties, maatschappelijke effecten en economische uitdagingen voor de gehele sector te kunnen ondervangen. We gaan hier te zijner tijd met alle partijen graag het gesprek over aan."

Door de nieuwe maatregelen moeten er nieuwe datums worden gevonden voor speelronde 27 en 28 in de Eredivisie en speelronde 30, 31 en 32 in de Keuken Kampioen Divisie. Volgende week stond onder meer de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax op het programma in de Eredivisie.

Wedstrijden voorlopig niet achter gesloten deuren

De KNVB heeft de mogelijkheid om de wedstrijden in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie tot en met 31 maart achter gesloten deuren af te laten werken, maar de bond is dat niet van plan en gaat pas op 1 april weer verder met de competities.

Het 'noodmiddel' van wedstrijden zonder publiek komt volgens de KNVB pas in beeld als er echt niet meer geschoven kan worden in het speelschema, iets wat het geval kan zijn aan het einde van het seizoen. Tot die tijd is het de bedoeling dat de fans gewoon welkom zijn in het stadion.

Naast het voetbal in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie mogen ook de oefeninterlands van het Nederlands elftal met de Verenigde Staten (26 maart) en Spanje (29 maart) niet doorgaan. Die duels worden waarschijnlijk niet ingehaald vanwege een gebrek aan ruimte op de kalender.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.