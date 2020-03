Fortuna Sittard heeft een onderzoek ingesteld naar het incident van vorige week vrijdag in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (1-1). Een van de assistent-scheidsrechters werd in de eerste helft racistisch bejegend door supporters op de Oost-tribune.

Fortuna noemt de naam van de betreffende assistent niet in de officiële verklaring op de website, maar naar verluidt gaat het om Nicky Siebert.

De assistent-scheidsrechter maakte halverwege het duel melding van racisme, waarna Fortuna het bekende protocol in werking zette. De omroeper in het stadion riep de toeschouwers op om zich te onthouden van kwetsende uitlatingen en daar bleef het ook bij.

Fortuna noemt het gedrag van de betreffende supporters "volstrekt onacceptabel" en zegt er alles aan te gaan doen om de verantwoordelijken op te sporen. De club roept de daders en getuigen op zich zo snel mogelijk te melden.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat er sprake is van racisme op de Nederlandse velden. In november vorig jaar werd Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch beledigd vanwege zijn huidskleur. De Brabantse club moet twee thuiswedstrijden zonder de fanatieke fans spelen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie