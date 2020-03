AZ mag beginnen met de bouw van een nieuw dak op het stadion. De Alkmaarders hebben van de gemeente de benodigde vergunning gekregen.

AZ werkte de afgelopen maanden aan het ontwerp voor het nieuwe dak en dat is woensdag officieel goedgekeurd, meldt de nummer twee van de Eredivisie. De gemeente Alkmaar zal tijdens het bouwproces wel nauwkeurig blijven toezien op de veiligheid.

Het dak van het AFAS Stadion stortte in augustus voor een deel in na een storm. AZ besloot uiteindelijk het gehele dak te verwijderen en moest maandenlang zijn thuiswedstrijden in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag spelen.

Sinds december speelt de ploeg van trainer Arne Slot weer in het eigen stadion, maar dan zonder dak. Algemeen directeur Robert Eenhoorn is dan ook blij dat AZ eindelijk verder mag gaan met de plannen voor een nieuw dak.

"Voor ons heeft de veiligheid van supporters in de afgelopen periode vooropgestaan en we zijn verheugd dat we daar nu weer een nieuwe stap in kunnen zetten", zegt Eenhoorn. "We hopen dat de vergunningverlening een goede stap is op weg naar een echte samenwerking."